Daniël Wayenberg had een hekel aan muzikale hokjesgeest

In de beroemde Carnegie Hall in New York maakte hij in 1953 zijn debuut in Amerika. Het verliep niet vlekkeloos en hij was zelf niet tevreden. Toch leverde het uitnodigingen op voor diverse tournees in de Verenigde Staten en Canada en later ook in de toenmalige Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije, Scandinavië en Griekenland.

'Uitermate erotisch'

Het door hem gecomponeerde ballet Solstice (Zonnewende) leverde gemengde reacties op. De compositie werd goed ontvangen, maar de choreografie werd door sommigen als uitermate erotisch gezien. Daardoor werd een geplande tournee door Europa afgeblazen.