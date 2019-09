Tientallen woningen in Veghel ontruimd geweest vanwege granaat

In Veghel zijn tientallen woningen ontruimd geweest vanwege een granaat. Die was meegenomen door een magneetvisser en volgens de politie was de granaat erg onstabiel.

Inmiddels heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de granaat veiliggesteld en meegenomen. De politie gaf de woningen daarna vrij.

Gedurende enkele uren moesten alle bewoners binnen een straal van honderd meter van de granaat hun huis uit. Het ging om 50 tot 60 huizen.

De gemeente Veghel had een sporthal in de buurt beschikbaar gesteld voor bewoners.