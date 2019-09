Huizen onbewoonbaar na brand bij wokrestaurant Ede

Bij een wokrestaurant in het centrum van Ede is vanavond brand uitgebroken. Elf mensen moesten door ambulancemedewerkers worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Een van hen is ook naar het ziekenhuis gebracht. Drie naastgelegen woningen zijn voorlopig onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 18.30 uur in een afzuiginstallatie en verspreidde zich daarna naar het dak, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Gelderland. Bij de brand kwam veel rook vrij, die bleef hangen in de omliggende straten.

Alle gasten en medewerkers van het restaurant wisten zelf naar buiten te komen. Daar zijn ze opgevangen door de hulpdiensten. Ook de bewoners van omliggende woningen moesten naar buiten. De bewoners van drie huizen moeten in elk geval vannacht elders slapen. Het is niet duidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.