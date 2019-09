Exitpolls: geen duidelijke winnaar Israëlische verkiezingen

In Israël zijn de stembureaus gesloten en volgens de exitpolls is er geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen. Premier Netanyahu hoopte vandaag zijn vijfde ambtstermijn veilig te kunnen stellen, maar vermoedelijk krijgt hij onvoldoende steun voor een parlementaire meerderheid.

Zijn conservatieve Likud-partij zou 31 tot 33 van de 120 parlementaire zetels hebben behaald. Daarmee heeft hij het niet beter gedaan dan bij de vorige verkiezingen en slechter dan zijn tegenstander Benny Gantz van de centrum-linkse partij Blauw-Wit. Die haalt volgens de exitpolls 32 tot 34 zetels

Netanyahu heeft 61 zetels nodig voor een meerderheid en dat wordt lastig, zegt correspondent Ties Brock. "Zijn politieke toekomst is in ieder geval lang niet zeker."

Het is de tweede keer in een half jaar dat Israël naar de stembus gaat. Na de verkiezingen in april kon er geen meerderheid worden gevormd. De formatie van een nieuwe regering liep uiteindelijk vast op de dienstplicht voor ultra-orthodoxe Israëliërs. Die zijn daar nu nog van vrijgesteld.