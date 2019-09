Man (71) overleden na mishandeling, politie zoekt groep jongeren

Een 71-jarige inwoner van Den Haag is gisteren overleden, een uur nadat hij was mishandeld op straat.

De man zou 's middags rond 15.00 uur zijn belaagd op de Willem de Zwijgerlaan door een groepje jongeren. Over de toedracht is nog weinig bekend. Omstanders ontfermden zich over de man. Hij liep daarna naar huis en vertelde zijn vrouw wat er was gebeurd.

Een uur later werd hij onwel en zijn vrouw alarmeerde de hulpdiensten. In het ziekenhuis is de man overleden, meldt Omroep West.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van het incident of mensen die de jongeren hebben zien vluchten. Het groepje, vermoedelijke in de middelbareschoolleeftijd, hing waarschijnlijk voor de mishandeling al rond op de Willem de Zwijgerlaan.