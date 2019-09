Onklaar wapen is ook verboden: 'Ik moet de regels dagelijks uitleggen'

Eerst maar eens de regels over onklaar gemaakte wapens: die zijn verboden. Wie het wil gebruiken voor een film, moet er een vergunning voor hebben of iemand inhuren die er een vergunning voor heeft.

"Na de oorlog was het zo: ome Bert de verzetsstrijder had nog wat op zolder liggen, dan kon hij lood in de loop laten gieten en dan was het goed. Maar na verloop van tijd kwamen ze erachter dat je dat lood op kon warmen en dan liep het er als water weer uit." Daarom zijn de regels sindsdien flink aangescherpt. En zeker de afgelopen jaren is dat het geval. Na verschillende aanslagen in Europa werden de Europese regels aangepast, het onklaar maken moet nu veel nauwkeuriger gebeuren.

Nederland strenger

Volgens de Europese richtlijnen zijn onklaar gemaakte wapens geen wapens meer, maar Nederland is daar strenger in. Hier wordt een onklaar wapen gezien als gewoon wapen en daarom mag het niet openlijk gedragen worden.

"Voor speelgoedwapens zijn dit de regels", legt De Boer uit. "Je kunt speelgoed kopen dat op wapens lijkt. Dat moet dan een keurmerk hebben van de politie. Kinderen tot veertien mogen daar op straat mee spelen. En wie ouder is, moet plots maar het licht hebben gezien, want dan is het ineens strafbaar."

Ook speelgoedwapens worden soms in films gebruikt, ook al mag dat officieel niet. "Maar dat gebeurt al jaren stiekem wel, dan spuiten ze het gewoon zwart."