'Arrestaties bij Johan Cruijff Arena voorafgaand aan Ajax-Lille'

Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Ajax-Lille is het onrustig geweest bij metrostation Strandvliet, vlakbij de Johan Cruijff Arena. Volgens de lokale zender AT5 liepen supporters van Lille over het spoor en staken ze vuurwerk af. Er zouden aanhoudingen zijn verricht.

De politie zegt dat een grote groep Franse supporters de openbare orde verstoorde, maar dat de situatie inmiddels onder controle is. ProRail meldde even voor 15.00 uur dat NS-treinen die daar voorbij kwamen, vanwege de onrust stapvoets moesten rijden. Die maatregel is ingetrokken.

Ajax speelt vanavond de eerste wedstrijd in poulefase van de Champions League.