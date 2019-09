100 Lille-supporters opgepakt bij Johan Cruijff Arena

Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Ajax-Lille is het onrustig geweest bij metrostation Strandvliet, vlakbij de Johan Cruijff Arena. Een groep van zo'n honderd Franse supporters maakte zich schuldig aan geweldpleging, vernieling, het afsteken van vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

De hele groep is opgepakt en met bussen naar een cellencomplex afgevoerd. Daar wordt gekeken wie zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Het is nog onduidelijk of de supporters de wedstrijd mogen bijwonen.

ProRail meldde even voor 15.00 uur dat NS-treinen die daar voorbij kwamen, vanwege de onrust stapvoets moesten rijden. Die maatregel is ingetrokken.

Ajax speelt vanavond de eerste wedstrijd in poulefase van de Champions League.