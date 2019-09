Troonrede: volgend jaar nog vooruitgang, daarna gematigder groei

De koning ging ook in op de sociale verhoudingen. Op sociale media lijkt het soms alsof tegenstellingen de boventoon voeren, "maar de realiteit is anders", volgens het kabinet. "Nederland blijft een land van het brede midden", waar veel mensen vrijwilligerswerk doen en iets over hebben voor anderen en waar "verstandige compromissen" worden gesloten.

De koning kondigde aan dat het kabinet begin 2020 met de opzet van een fonds komt voor grote investeringen in onder meer de kenniseconomie en de infrastructuur. Dat moet een fundament voor de toekomst geven.

Om een impuls te geven aan de woningmarkt komt er een korting op de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die meer woningen bouwen.

Gebrekkige solidariteit EU

De koning zei in de Troonrede nog dat er te weinig solidariteit is tussen de EU-lidstaten om iets te doen aan "het afschuwelijke lot van veel migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken". Dat vraagt om een nieuwe aanpak; "Ieder land moet zijn deel doen".

Minister Hoekstra van Financiƫn biedt straks de Miljoenennota en de rijksbegroting in de Tweede Kamer aan. Veel plannen zijn al uitgelekt.