Spoor defect tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, uitval treinen

In verband met een defect op een spoorviaduct rijden er in beide richtingen veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Medewerkers van spoorbeheerder ProRail ontdekten dat er bouten waarmee het spoor vastzit zijn losgeraakt.

"Je moet je voorstellen dat het spoor in een bocht ligt, waardoor er grote krachten op komen als er een trein over rijdt", zegt een woordvoerder van ProRail. Om veiligheidsredenen is het treinverkeer aan het eind van de ochtend stilgelegd.

Bij de reparatie wordt lijm gebruikt die moet uitharden. Dit proces duurt in ieder geval tot vannacht, zegt ProRail.

Reisinformatie

Er ligt nog wel een spoor naast, maar dat heeft maar een beperkte capaciteit; er kan maar een trein per uur overheen. Normaal rijden er elk uur vijftien treinen tussen Centraal en Schiphol.

De storing heeft ook gevolgen voor treinverkeer in de rest van het land. Als er op dit traject niet gereden kan worden, betekent dat dat er elders treinen niet aankomen, zegt de woordvoerder.