Afghaanse president ontsnapt bij aanslag op verkiezingsbijeenkomst

Op 28 september worden in Afghanistan verkiezingen gehouden. Ghani heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. De Taliban hebben gezegd dat ze in de aanloop naar de verkiezingen de strijd zullen opvoeren, zodat de burgers uit angst voor aanslagen niet gaan stemmen. Bij een aanslag in het centrum van Kabul zijn vandaag zeker drie mensen omgekomen. Ook voor deze aanslag hebben de Taliban zich verantwoordelijk verklaard.

Vorige week strandden geheime onderhandelingen tussen de VS en de Taliban, nadat een Amerikaanse militair bij een aanslag van de Taliban was omgekomen. President Trump wilde een delegatie van de Taliban toen niet meer ontvangen in zijn buitenverblijf Camp David.