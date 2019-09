Duitse artsen willen centraal meldpunt voor misvormingen bij baby's

Artsen in Duitsland willen een registratiesysteem waarin misvormingen bij baby's worden vastgelegd, zodat beter kan worden onderzocht wat de oorzaak daarvan is.

Aanleiding is dat in een ziekenhuis in Gelsenkirchen sinds juni drie kinderen ter wereld zijn gekomen met niet-volgroeide handen en vingers. Nadat dit bekend was geworden, hebben meer ouders in de regio gemeld dat ook hun kinderen met een misvormde hand zijn geboren, schrijven Duitse media.

De drie kinderen die in Gelsenkirchen werden geboren, hebben volgens het ziekenhuis geen etnische, sociale of culturele overeenkomsten. De families komen allemaal uit de regio. "We hebben dit soort misvormingen al vele jaren niet gezien. Het kan toeval zijn, maar drie gevallen in zo'n korte periode is opvallend", zegt een woordvoerder.

Het ministerie van Volksgezondheid van Noordrijn-Westfalen heeft alle kraamverpleegkundige en verloskundigen in de regio om gegevens gevraagd. Volgende week hoopt het een eerste inventarisatie te hebben. "Dan kunnen we samen met deskundigen kijken of de verzamelde cijfers opvallen en, waar nodig, verdere stappen bespreken", zei een woordvoerder.

Drie gevallen in drie maanden

De zaak werd aan het licht gebracht door vroedvrouw Sonja Liggett-Igelmund uit Gelsenkirchen die na het zien van de misvormingen op online fora met collega's sprak. "In mijn hele carrière heb ik maar één zo'n geval gezien. Nu ineens drie in drie maanden, dat is niet normaal", zei ze tegen CNN.

"Nadat dit bekend was geworden, hebben veel families in Duitsland contact met mij gelegd om te vertellen over hun kinderen met vergelijkbare misvormingen. Ook collega's vertellen me over zulke gevallen. Het gaat om baby's die de afgelopen drie jaar zijn geboren, de meeste deze zomer", vertelde Ligget-Igelmund aan de Süddeutsche Zeitung.

In Frankrijk, met name in het oosten van het land, zijn al langere tijd gevallen bekend van deze specifieke misvormingen bij baby's. Tussen 2000 en 2014 kwamen 25 kinderen ter wereld zonder armen of handjes, van wie 18 in het departement Ain. Over de oorzaak wordt gespeculeerd. Omdat veel van de getroffen families in kleine dorpen wonen waar veel landbouw is, is het vermoeden dat pesticiden verantwoordelijk zijn voor de afwijkingen en dat vrouwen dit via besmet drinkwater binnenkrijgen. Maar ondanks uitgebreid onderzoek, is een oorzaak nog niet gevonden.