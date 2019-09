Twee gewonden bij steekpartij op terrein Turks-islamitische stichting Den Haag

In de Paardenbergstraat in Den Haag zijn twee gewonden gevallen na een steekpartij op het terrein van een Turks-islamitische stichting. Het incident gebeurde rond 10.10 uur. De hulpverlening is opgestart. Er zijn inmiddels drie ambulances aanwezig.

De verdachte is gevlucht. Tot nu toe is alleen duidelijk dat de dader een man is van circa 50 jaar en van Turkse afkomst. Hij is kaal en heeft zwart gezichtshaar. Over zijn kleding is nog niks bekend.