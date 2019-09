Wekdienst 17/9: Prinsjesdag en verkiezingen in Israël

Wat heb je gemist?

Er is een vijfde gewonde van het crossincident in het Noord-Brabantse Leende. Een 50-jarige man raakte bij een schermutseling met de inzittenden van de crossauto die het publiek inreed gewond, maar ging 's avonds gewoon naar huis. Maandagavond zakte hij in elkaar en moest hij naar het ziekenhuis gebracht worden. Vier andere bezoekers van de cross lagen al in het ziekenhuis, zij zijn buiten levensgevaar. De twee inzittenden van de auto, een 21-jarige man en een 17-jarig meisje, worden verdacht van poging tot moord of doodslag.