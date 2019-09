Verkiezingen in Israël: blijft Netanyahu aan de macht?

Toch heeft die intensieve campagne de premier nog geen voorsprong in de peilingen opgeleverd. Net als in april staan Netanyahu en uitdager Benny Gantz (60) op dezelfde hoogte. Een nieuwe impasse of zelfs een overwinning van Gantz zou het einde kunnen betekenen van de carrière van de langst regerende premier in de Israëlische geschiedenis. Netanyahu is sinds 2009 aan de macht, en was dat ook al van 1996 tot 1999.

Zijn grootste tegenstander is net als in april de partij Blauw en Wit. Die politieke alliantie werd begin dit jaar opgericht door diverse midden- en centrumlinkse partijen. Oud-legerleider Gantz voert de campagne aan, geflankeerd door voormalig tv-presentator Yair Lapid (55). In geval van een overwinning hebben de twee de afspraak dat ze om beurten premier van Israël worden.

Verhoor

Gantz deed in tegenstelling tot Netanyahu weinig schokkende uitspraken in de campagne. Hij leunt op zijn verleden als stafchef van het leger. Tussen 2011 en 2015 leidde hij de strijdkrachten, onder meer in de Gaza-oorlog van 2014. Verder bepleit Blauw en Wit een seculiere regering, waarin geen plek is voor ultra-orthodoxe partijen.

Het liefst vestigde Blauw en Wit in de campagne de aandacht op de corruptiezaken die Netanyahu boven het hoofd hangen. Op 2 en 3 oktober moet de premier voor de openbaar aanklager verschijnen in een verhoor over drie zaken waarin hij beschuldigd wordt.