Breuk in Venezolaanse oppositie: deel wil met Maduro praten zonder Guaidó

Er lijkt een breuk te ontstaan in de Venezolaanse oppositie. Een aantal oppositieleden heeft een akkoord gesloten met de regering-Maduro over onderhandelingen zonder deelname van oppositieleider Guaidó, schrijft persbureau AP.

Het zou de eerste keer zijn dat een deel van de oppositie op eigen houtje gaat onderhandelen. De besprekingen tussen de breed gesteunde interim-president en officiële president Maduro, om een eind te maken aan de politieke en humanitaire crisis, zijn dit weekend stukgelopen. De president maakte daarna bekend dat hij openstaat voor een dialoog met andere oppositiepartijen.

Vier leiders van kleinere oppositiepartijen tekenden live op de staatstelevisie een overeenkomst om het gesprek aan te gaan met de regering. Volgens AP vormen ze minder dan een tiende van het parlement en heeft Guaidó veel meer invloed.

Internationale steun

Guaidó, die vertegenwoordiger is van het laatste democratisch verkozen parlement in Venezuela, riep zich in januari uit tot interim-leider van het land. Hij werd al snel door onder meer de VS en het Europees Parlement erkent als de nieuwe president van Venezuela. Maar het is hem niet gelukt om Maduro af te zetten, die steun geniet van onder meer Rusland en China.

Het Zuid-Amerikaanse land is onder Maduro's leiding in een diepe humanitaire en economische crisis beland. Er zijn ernstige voedseltekorten en miljoenen mensen zijn het land ontvlucht.