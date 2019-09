Bos vernoemd naar prinses Irene: het Irenebos

Er wordt een bos vernoemd naar prinses Irene. Met het bos wil de Stichting Nationale Boomfeestdag de prinses bedanken voor haar inzet voor de natuur.

Het is een verlaat verjaardagscadeau voor de prinses die in augustus 80 is geworden. Irene was vorig jaar al eregast op de Boomfeestdag, waarop kinderen bomen aanplanten. De prinses hielp daarbij.

Ode aan natuur

Het bos dat op de volgende boomfeestdag wordt aangeplant krijgt de naam van de prinses: het Irenebos. Het wordt aangelegd in Alphen aan den Rijn.

Ruim 400 kinderen zullen op een gebied van 2000 vierkante meter dik 200 bomen en struiken neerzetten. De gemeente heeft toegezegd het bos te onderhouden.

Prinses Irene heeft een eigen duurzaamheidsstichting: NatuurCollege. Maandagavond organiseerde die stichting ter ere van haar verjaardag een voorstelling in theater Carré in Amsterdam, waarin een ode werd gebracht aan de natuur.