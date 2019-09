Nederlandse autorijders behalen rij-record

Nederlandse autorijders hebben in 2018 een recordaantal kilometers afgelegd: 121,4 miljard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is meer dan drie miljoen keer de wereld rond.

Het aantal afgelegde kilometers ligt 1,2 procent hoger ten opzichte van de autokilometers in 2017. Vooral auto's op naam van een bedrijf reden stukken meer, dat aantal kilometers steeg tot 26,1 miljard. Dat is 4 procent meer dan in 2017.

Particulieren blijven daar ver onder. Zij reden in vergelijking met een jaar eerder maar 0,4 procent meer met hun auto's.

Opvallend genoeg rijden we gemiddeld genomen juist minder kilometers dan voorheen, 13.000 kilometer per auto. Maar er rijden wel steeds méér auto's op de weg. Daardoor kom het CBS opgeteld alsnog op een recordaantal autokilometers.

Meer elektrisch

In de CBS-statistieken is te zien dat er steeds minder op lpg-gas wordt gereden (-11,6 procent). Ook het aantal kilometers op diesel neemt af (-2,5 procent). Er worden daarentegen juist meer kilometers gereden op benzine (+2,7 procent) en veel meer kilometers met elektrische auto's.

De volledig elektrisch gereden afstand verdubbelde bijna ten opzichte van 2017. Daarbij moet wel gezegd worden dat het aandeel volledig elektrisch gereden kilometers met 0,5 procent nog wel erg beperkt is.