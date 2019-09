Boete voor Nederlandse Area 51-youtubers

De twee Nederlandse youtubers die in de Verenigde Staten werden opgepakt voor het betreden van de streng bewaakte luchtmachtbasis Area 51, krijgen samen een boete van zo'n 4500 dollar. Dat meldt het ANP op basis van de rechtbank in Las Vegas.

De manager van youtuber Ties Granzier bevestigt dat beide jongens tot hun terugvlucht in de cel blijven zitten en bevestigt ook dat ze een geldboete hebben gekregen. De apparatuur die hij en mede-youtuber Govert Sweep bij zich hadden, is in beslag genomen.

De twee werden vorige week dinsdag in de staat Nevada opgepakt. Ze hadden camera's, een laptop en een drone bij zich om opnamen van het gebied te maken. Donderdag werden ze op borgtocht vrijgelaten. Ze zeiden zelf eerder dat ze geen kwade bedoelingen hadden.

De twee zijn populair op YouTube. Sweep heeft ruim 300.000 abonnees, Granzier 735.000.

Govert Sweep vertelde eerder aan Omroep Brabant over het doel van de actie: