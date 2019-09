Hoe komt het dat het zwarte gat Sagittarius A* steeds hongeriger wordt?

Wetenschappers zijn het kortom nog niet eens waar het licht bij Sagittarius A* plotseling vandaan komt. Wat we wel zeker weten is dat zwarte gaten in staat zijn om allerlei soorten materie naar zich toe te zuigen. Dat komt doordat de zwaartekracht in een zwart gat enorm sterk is. Zo sterk, dat licht er zelfs niet uit kan ontsnappen.

Supermassieve zwarte gaten, zoals onze Sagittarius A*, zijn bovendien zo enorm dat er ook grote hoeveelheden massa in kunnen verdwijnen. Als je Sagittarius A* als bal zou voorstellen, zouden er een paar miljoen aardbollen in passen.

Toch is de kans dat onze aarde ooit ten prooi valt aan een zwart gat, verwaarloosbaar. Sagittarius A* bijvoorbeeld bevindt zich veel te ver bij de aarde vandaan, zegt Falcke.

Daarbij is de kans dat we ooit een zwart gat tegenkomen, erg klein. Er zwerven naar schatting weliswaar honderd miljoen kleine zwarte gaten door onze Melkweg, maar toch is dat nog steeds maar een klein aantal. Ter vergelijking: onze Melkweg telt zo'n 200 tot 400 honderd miljoen sterren.

Ook van de zon - ook een ster - hoeven we niets te vrezen. De zon is namelijk lang niet zwaar genoeg om een groot zwart gat te worden.