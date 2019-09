Drietal vervolgd voor versturen 178 kilo harddrugs via post naar Denemarken

Drie mannen uit Assen, Groningen en Zeist worden verdacht van het exporteren van 178 kilo xtc, cocaïne en speed naar Denemarken. Ze verstopten de drugs in postpakketten, zegt het Openbaar Ministerie. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Assen, schrijft RTV Drenthe.

De pakketten werden verstuurd via een DHL-loket in een tankstation in Meppel. Daar viel het de medewerkers op dat het om wel heel veel pakketten ging en dat ze bovendien zwaar aanvoelden. De medewerkers schakelden daarop de politie in.

Dankzij camerabeelden konden de mannen opgespoord worden. Ze werden aangehouden in een auto met een verborgen ruimte. Het OM vermoedt dat ze die ruimte gebruikten voor het verbergen van drugs en geld. Bij de 49-jarige man uit Zeist werden ook nog eens kilo's xtc en hennep gevonden.

De mannen werden in 2017 al aangehouden, maar het duurde even voordat de zaak voor de rechter kwam. Het Openbaar Ministerie is nog niet met een strafeis gekomen. Eerst moeten nog verschillende getuigen worden gehoord.