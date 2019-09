Faillissement Purdue niet voldoende voor ouders opioïdecrisis

Gisteren vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan in een poging de zaak 2000 rechtszaken te schikken. Onderdeel van de schikking is dat het bedrijf 10 tot 12 miljard dollar betaalt aan lokale overheden, staten en ziekenhuizen die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de gemaakte schade aan de samenleving.

Voor ouders die hun kinderen verloren aan de crisis is dat bij lange na niet genoeg. Cheryl is bang dat Purdue na het faillissement een nieuw bedrijf zal oprichten om weer Oxycontin te produceren. Daarmee zou het bedrijf de schadeclaims kunnen betalen. "Dat ze aanklagers dan gaan betalen met winst van de pijnstillers is absoluut afschuwelijk."

Daarbij is geld niet waar de nabestaanden op zitten te wachten. "We willen hun drugsgeld niet", zegt Cheryl boos. "Dat hebben we nooit gewild. Wij willen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, failliet gaan en naar de gevangenis worden gestuurd."