Kind (5) verdronken bij vissteiger in Leeuwarden

In Leeuwarden is een kind van 5 overleden nadat hij in het water was gevallen bij een vissteiger.

Het jongetje werd even voor 18.00 uur gevonden. Een agent heeft hem uit het water gehaald en geprobeerd te reanimeren, schrijft Omrop Fryslân. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten.

Hoe het kind in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Er wordt onderzoek gedaan.