Eigenlijk maakt het voor niemand uit wie achter de aanval op Saudi-Arabië zit

Daarnaast waren er twee relevante machtswisselingen. Sabir: "Sinds Mohammed bin Salman kroonprins werd, is Saudi-Arabië een heel ander buitenlandbeleid gaan voeren. Zo begon hij roekeloos de oorlog in Jemen. En in een interview met de Saudische tv zei hij dat een toekomstig militair conflict met Iran op Iraans grondgebied zal worden uitgevochten."

In de VS nam president Trump het stokje over van Obama. Peyman Jafari: "Het beleid onder Obama en onder de Iran-deal, de deal waarin Iran beloofde zich te houden aan regels voor uraniumverrijking in ruil voor verlichting van economische sancties, was dat Saudi-Arabië en Iran moesten inzien dat ze elkaar niet kunnen elimineren. Dus er mogen spanningen zijn, naast diplomatie," legt Peyman Jafari uit.

Onderhandelingen

De derde en laatste ontwikkeling hangt daarmee samen: het eenzijdig opzeggen door de VS van de Irandeal. Jafari: "Sinds dat moment ligt er echt de maximale druk op Iran. Dat heeft een averechts effect. Iran bindt niet in, zij kiezen voor de aanval."

In dat licht is die aanval op de Saudische olie-installaties relevant. Jafari: "Iran houdt constant de vinger op de trekker en zegt eigenlijk: we laten jullie niet wegkomen met aanvallen op ons." Maar die trekker gaat voorlopig niet daadwerkelijk overgehaald worden denken zowel Sabir als Jafari. Sabir: "Niemand heeft belang bij een oorlog."

Volgens Jafari kan de huidige spanning uiteindelijk juist leiden tot de oplossing. "Hoe dichter bij een oorlog komt, hoe voorzichtiger iedereen wordt. Ik sluit niet uit dat juist dit uiteindelijk leidt tot onderhandelingen. En daar heeft Iran veel meer baat bij dan bij een gewapend conflict, aangezien onderdeel van zulke onderhandelingen verlichting van de sancties zal zijn."