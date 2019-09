Prinsjesdag: wat weten we al?

Morgen is het de derde dinsdag van september, de dag die traditiegetrouw in het teken staat van koets, koffertje en koopkracht. Deze Prinsjesdag belooft niet veel anders te verlopen dan gebruikelijk, behalve dat in ieder geval één iemand zal schitteren door afwezigheid: minister Blok, als designated survivor.

Morgenmiddag om 15.00 uur, als de Troonrede is uitgesproken en de Ridderzaal weer is leeggestroomd, biedt minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Dan weten we precies welke plannen het kabinet voor volgend jaar heeft en welk prijskaartje daaraan hangt.

Een deel van de plannen is de afgelopen periode al uitgelekt. Een overzicht: