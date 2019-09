Seculier en orthodox staan tegenover elkaar in Israëlische verkiezingen

De 40-jarige Ratzon hoopt dat zijn zes kinderen zich net als hij zullen toeleggen op het geloof, en niet het leger in hoeven. "Ik wil niet dat ze zich daar mengen met seculiere Israëliërs", zegt hij. "Bovendien: wie iedere dag tien uur de Tora bestudeert, brengt ook een offer voor het Joodse volk." Ratzon en zijn vrouw zijn van plan dinsdag zoals gebruikelijk op een van de twee ultra-orthodoxe partijen te stemmen.

De rustdag respecteren

Ultra-orthodoxe Joden vormen in Israël zo'n twaalf procent van de bevolking. Ze vallen op in het straatbeeld: de mannen dragen vaak hoge hoeden en zwarte jassen, de vrouwen een pruik of een andere haarbedekking. De gezinnen zijn groot: gemiddeld krijgen ultra-orthodoxen zeven kinderen, tegenover een landelijk gemiddelde van drie. Doordat ze minder vaak betaald werk hebben, leven relatief veel van hen in armoede.

De dienstplicht is niet het enige strijdpunt tussen deze groep en seculiere Israëliërs. Zo maakte de ultra-orthodoxe partij Shas een verkiezingsfilmpje waarin een echtpaar op de sabbat, de joodse rustdag ontgoocheld aan een lege eettafel zit. De kinderen zijn aan het werk, op een feest, of een paspoort aan het ophalen. Een spookbeeld voor religieuze Joden, die willen dat de rustdag wordt gerespecteerd.

Religieuze partijen waarschuwen dat een seculiere regering op de sabbat openbaar vervoer zal laten rijden, of een burgerlijk huwelijk zal invoeren. Op dit moment is in Israël alleen een religieus huwelijk rechtsgeldig, en rijden in de meeste steden van vrijdagmiddag tot zaterdagavond geen trams of bussen.