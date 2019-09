'School moet afstand nemen van discriminerende uitspraken rector'

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam moet binnen drie maanden afstand nemen van discriminerende uitspraken van rector Ahmet Akgündüz. Doet de school dat niet, dan mag de Rotterdamse instelling geen graden meer verlenen, heeft minister Van Engelshoven (Onderwijs) besloten.

In november vorig jaar ageerde Akgündüz op de Turkse televisie. Hij zei daar onder meer dat, volgens de islamitische leer en de Koran, het geoorloofd is iemand die tegen de staat in opstand komt dood te maken. Ook sprak hij van "anarchisten" en "vreemdelingenhaters" waarmee "jullie mogen doen wat jullie willen".

Van Engelshoven noemde de uitspraken van de rector vorig jaar al verschrikkelijk en vroeg een commissie om advies. Die concludeert dat de uitspraken van Akgündüz discriminerend zijn. De school moet binnen drie maanden op zijn website en via een advertentie in een landelijk dagblad afstand nemen van de uitspraken van de rector.

Vaker in opspraak

Weigert de school afstand te nemen van de uitspraken van Akgündüz, dan trekt de minister de bevoegdheid van de instelling in om graden te verlenen. Daarmee is de school niet meer geaccrediteerd en automatisch geen hogeschool meer. Op de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam worden uitsluitend islamitische opleidingen gegeven, zoals de bachelor islamitische theologie en de master islamitische geestelijke verzorging.

Rector Akgündüz kwam vaker in opspraak. Oud-minister Bussemaker riep mensen in 2015 op aangifte tegen hem te doen vanwege hatelijke uitspraken over Koerden, Joden en homoseksuelen. Destijds heette de school nog de Islamitische Universiteit Rotterdam. Omdat de minister verder niets tegen de school kon doen, kwam ze met een speciale wet.

Sinds eind 2017 mogen onderwijsinstellingen die niet echt een universiteit of hogeschool zijn, zich ook niet meer zo noemen. De school wijzigde daarom van naam naar Islamic University of Applied Sciences Rotterdam.