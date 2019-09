Utrechtse juwelier voor de derde keer beschoten

Een juwelier aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is afgelopen nacht beschoten. Het is het derde keer in een paar maanden tijd dat het pand onder vuur genomen is.

Even voor 02.00 uur werd het pand vanaf enkele meters afstand beschoten vanaf het fietspad, schrijft RTV Utrecht. Niemand raakte gewond. In het raam zitten vijf kogelgaten.

De recherche heeft onderzoek gedaan in de omgeving. De weg was daarvoor korte tijd afgesloten.

Motief onduidelijk

In juli werd de juwelier ook al twee keer onder vuur genomen. De zaak werd toen vijf weken gesloten door burgemeester Jan van Zanen.

Deze keer heeft de juwelier zelf besloten zijn zaak tijdelijk te sluiten, zegt een woordvoerder van de gemeente. Hoelang die sluiting duurt, is niet duidelijk. Mogelijk komt de gemeente later ook nog met maatregelen, maar de burgemeester wil eerst het politieonderzoek afwachten.

Over het motief voor de beschietingen is nog niets duidelijk. De politie heeft na de beschieting in de zomer beelden van de schutter naar buiten gebracht, maar er is nog niemand aangehouden.