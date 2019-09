Einde nabij voor vijftien lokale kranten in Noord-Holland

Uitgever BDU heeft het faillissement aangevraagd voor vijftien lokale huis-aan-huiskranten in de provincie Noord-Holland. Het Barneveldse bedrijf geeft in die provincie weekbladen als het Alkmaars Weekblad, Nieuwsblad Castricum en Nieuwsblad De Zaankanter. Die verschijnen per direct niet meer.

BDU nam de titels in 2017 over van de Telegraaf Media Groep, die de kranten niet winstgevend kreeg. BDU zei wel een plan te hebben om winst met de gratis kranten te maken, maar ook dat is niet gelukt.

"De voorbije periode is geprobeerd dit bedrijfsonderdeel boven water te houden, helaas zijn we daar niet in geslaagd", zegt directeur Heiko Imelman van het bedrijf. "We zagen dan ook geen andere uitweg dan het aanvragen van het faillissement. Als we deze stap niet zetten, komt de continuïteit van de andere bedrijfsonderdelen in gevaar."

Zware tijden

Hoeveel mensen hun baan verliezen is nog onbekend. Volgens het bedrijf blijven redacties van andere uitgaven buiten het schot. BDU geeft vooral kranten in de provincies Gelderland en Utrecht.

De lokale journalistiek zit al jaren in zwaar weer. Twee jaar geleden schrapte uitgever De Persgroep zestig banen bij zijn lokale gratis weekbladen, vanwege een terugloop aan advertentie-inkomsten.

Alle lokale redacteuren werden toen ontslagen en moesten opnieuw op hun functie solliciteren.