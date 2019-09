Juncker heeft geen werkbare oplossingen gehoord van Johnson

Het Verenigd Koninkrijk en de EU lijken nog niet veel dichter bij een akkoord over de brexit te zijn gekomen. Jean-Claude Juncker en premier Boris Johnson ontmoetten elkaar vanmiddag voor het eerst, maar Juncker wacht nog steeds op een werkbare oplossing, zo liet de Europese Commissie in een persbericht weten.

Juncker vindt het de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk om met een werkbare oplossing te komen voor de scheidingsovereenkomst. Met minder dan zeven weken tot de brexit is er nog geen deal met Brussel over de voorwaarden van de Britse uittreding. Voor de backstop, een harde voorwaarde van de EU over de Ierse grens, is nog geen goed alternatief gevonden.

De verwachtingen die er waren voor de lunch kwamen vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. "We gaan nu toch echt met iets komen, dat soort geluiden hoorde je", vertelt correspondent Thomas Spekschoor. "Maar dat valt nu wel tegen. Vanuit Europese hoek waren er minder hoge verwachtingen."

Voorzichtig enthousiast

Voor de lunch liet Johnson weten dat hij voorzichtig enthousiast over de ontmoeting was. Juncker, die op de lunch trakteerde, zei op de vraag wat hij ervan verwachtte: "We zullen zien!" Brexitminister Stephen Barclay en brexitonderhandelaar Michel Barnier waren ook bij het gesprek.

De ontmoeting in een restaurant in de binnenstad van Luxemburg duurde ongeveer twee uur. Beide partijen hadden het in persverklaringen na afloop over een constructief overleg.

De EU is volgens Juncker nog steeds eensgezind. De bal ligt volgens hem bij het Verenigd Koninkrijk maar de commissie wil graag meedenken over nieuwe voorstellen die voldoen aan de Europese voorwaarden voor de Ierse grenskwestie.