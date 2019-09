Oorzaak brand houten huis Strijbeek niet te achterhalen

De oorzaak van de brand in een houten chalet in Strijbeek in Brabant is niet vast te stellen, zegt de politie. Bij de brand kwamen twee kinderen om het leven.

De politie sluit een misdrijf of nalatigheid uit, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels afgerond.

Bij de brand kwamen in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens van 6 en 9 jaar om het leven. De kinderen sliepen bij de oma van een van de jongens. Zij wist met nog een ander kind de woning op tijd te verlaten. De oma raakte gewond, net als de vader van een van de kinderen. die sliep in een naastgelegen woning en wilde het brandende huis ingaan om de kinderen te redden.