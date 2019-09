Altijd al de NOS-correspondenten willen ontmoeten?

Wat heb jij altijd al willen vragen aan Wouter Zwart, Marieke de Vries of Sander van Hoorn? Ben je benieuwd hoe het leven van een correspondent eruit ziet? Of Tim de Wit en Suse van Kleef al horendol worden van het Brexit-circus? Of Bram Vermeulen in Congo echt bang was dat hij besmet was geraakt met ebola? Hoe de Amerika-correspondenten zich voorbereiden op de verkiezingen?

Op 7 oktober kun je deze en alle andere vragen aan hen stellen, tijdens een ontmoetingsavond met de NOS-correspondenten in Hilversum, onder leiding van presentator Winfried Baijens. Zij zijn dan in Nederland voor de jaarlijkse NOS-correspondentendagen.

Voor een paar dagen mogen de correspondenten hun posten verlaten om even bij te komen en bij te praten. Ze ontmoeten elkaar en hun collega's op de redactie, krijgen opfriscursussen en bespreken de jongste ontwikkelingen in de journalistiek en social media. En dit jaar kunnen ze voor het eerst ook hun ervaringen delen met het publiek. Met jou dus.

Wil je deze NOS-correspondentenavond in theater Gooiland in Hilversum bijwonen. Dan kun je je aanmelden via via deze link.