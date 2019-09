Leiders harde kern Juventus opgepakt bij politieactie

De politie in Italiƫ heeft twaalf mensen van de harde kern van voetbalclub Juventus opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van afpersing, witwassen en openlijke geweldpleging.

Een van de arrestanten is Dino Mocciola, de leider van de supportersgroep met de naam 'Drughi'. Deze groep staat bekend als zeer invloedrijk. Mocciola zat in de gevangenis voor de moord op een politieagent bij een overval. Ook zou hij banden hebben met de 'Ndrangheta', de maffia in Calabriƫ.

In totaal werd er op 39 plaatsen huiszoeking gedaan. Daarbij werd ook extreem-rechtsmateriaal gevonden.

In diskrediet

Medewerkers van Juventus werden afgeperst door de supportersgroepen. Ze eisten gratis of goedkopere kaartjes en verkochten die weer door. De 'ultra's' dreigden de club in diskrediet te brengen met racistische spreekkoren als de leiding zou optreden tegen de praktijken.

Er wordt al langer onderzoek gedaan naar banden tussen Juventus en de georganiseerde misdaad. In 2017 werd voorzitter Andrea Agnelli van Juventus door de Italiaanse voetbalbond nog voor een jaar geschorst wegens het doorverkopen van kaarten aan supporters. Die schorsing werd later weer ongedaan gemaakt nadat Agnelli met succes in beroep was gegaan.