Morgen al hogere prijzen aan pomp door aanvallen op Saudische olie

Ook al is er geen tekort aan benzine en stijgt de vraag niet, de benzine- en dieselprijs aan de pomp gaat de komende dagen omhoog. Olie is een wereldproduct en gevoelig voor verstoringen ook al is de Saudische olie vooral bestemd voor de Aziatische markt. Voor de benzine en diesel in Europa wordt Europese en Amerikaanse olie gebruikt.

Paul van Selms, van de website United Consumers, schat voorzichtig in dat de benzineprijs hooguit één à twee cent omhoog zal gaan door de toestand nu op de oliemarkt. "Er zijn flinke reserves en die zullen worden aangesproken. En er wordt alles in het werk gesteld om het Saudische veld weer in productie te brengen." Bovendien, zegt Van Selms, is er flinke concurrentie op de benzinemarkt. Dat dempt de invloed van de olieprijs op die van benzine.