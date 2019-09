Wit papiertje invullen aan de Marokkaanse grens hoeft niet meer

Reizigers die Marokko in of uit willen, hoeven vanaf vandaag niet meer het verplichte papiertje van de douane in te vullen. Dat zegt de nationale veiligheidsdienst tegen Marokkaanse media.

Het formulier is niet meer nodig bij grensovergangen, ook niet bij de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. In de havens blijft het formulier nog een paar maanden verplicht in afwachting van een nieuw computersysteem.

Automobilisten, maar ook mensen die met het vliegtuig naar Marokko kwamen, moesten tot nu een tiental vragen beantwoorden over hun identiteit, beroep en de reden van bezoek.

Dat leidde tot irritaties aan de grens, zegt correspondent Samira Jadir. "Waarom wil de overheid dit allemaal van ons weten, vroegen mensen zich af. De gegevens worden officieel gebruikt voor de toerismestatistieken. Ze willen weten naar welke regio de meeste mensen gaan. Dankzij de formuliertjes hebben ze daar elk jaar uitgebreide rapportages van."

Waar is mijn pen?

Reisbureaus adviseerden om het formulier al in het vliegtuig of in de auto in te vullen, omdat de verwerking tot lange wachttijden leidde aan de grens en op luchthavens.

Er staan volgens Jadir altijd mannen met pennen bij de grens die het formulier voor je in willen vullen. "Eerst zeggen ze dat het geen geld kost, maar na het invullen vragen ze daar toch om."

Het afschaffen van het in- en uitreisformulier is onderdeel van een plan van de Marokkaanse overheid om de administratie van de douane te versimpelen om de wachttijden bij de grens te verminderen.