Brandstofdieven met 2000 liter benzine gepakt bij Lelystad

De politie heeft vannacht op de A6 bij Lelystad twee benzinedieven aangehouden. Die reden in een speciaal geprepareerd busje: in de laadruimte stonden twee grote plastic tanks met gestolen brandstof.

De politie zette het busje aan de kant na een melding uit Urk, meldt Omroep Flevoland. Een getuige had gezien dat daar bij een tankstation brandstof werd gestolen. Hij noteerde het kenteken en meldde de politie in welke richting de bus was weggereden.

In de tanks zat 2000 liter gestolen brandstof.