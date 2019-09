Verdachte van neersteken drie jongeren in Breda opgepakt

De politie heeft vannacht een 30-jarige inwoner van Breda opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij gisteravond in een park drie jongeren van 15 en 16 jaar heeft neergestoken.

De man, die na de steekpartij op de vlucht sloeg, is in zijn huis opgepakt na tips, meldt Omroep Brabant.

Volgens de politie hadden enkele mensen in het park ruzie ruzie gekregen. Een van hen zou een mes hebben getrokken en de drie jongeren, die probeerden tussenbeide te komen, hebben neergestoken.

Twee jongens en een meisje

De slachtoffers zijn een meisje en twee jongens. Een van de jongens is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hij zou in zijn rug zijn gestoken. Het meisje zou in haar been zijn geraakt. Het derde slachtoffer is in zijn nek gestoken en is samen met het meisje naar het ziekenhuis in Breda gebracht.

Zeven jongeren die getuige waren van de steekpartij werden meegenomen naar het bureau waar ze een verklaring hebben afgelegd.

Zo zag het er ter plaatse uit: