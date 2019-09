Amerikaanse fabrikant zware pijnstiller vraagt uitstel van betaling aan

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Purdue Pharma heeft uitstel van betaling aangevraagd. De stap komt niet onverwacht. Het bedrijf trof vorige week een miljardenschikking rond de verslavende pijnstiller OxyContin.

De voorlopige schikking werd getroffen met duizenden Amerikaanse steden, ziekenhuizen en andere partijen. Op deze manier heeft Purdue Pharma meer dan 2000 rechtszaken afgekocht. Met de deal zou zo'n 12 miljard dollar zijn gemoeid.

Bij de schikking was afgesproken dat Purdue Pharma een speciale vorm van faillissement zou aanvragen. Op deze manier kan er een nieuw bedrijf worden gevormd dat pijnstillers als OxyContin kan blijven ontwikkelen. Van de winst kunnen de aanklagers worden betaald.

Niet alle partijen waren het met de schikking eens. De staten New York, Connecticut en Massachusetts wezen het akkoord van de hand. Ze vinden dat de schade die het bedrijf heeft aangericht vele malen groter is dan het bedrag van de schikking.

Jaarlijks ruim 70.000 doden in VS

In het middel OxyContin zit opioïde, een sterkere synthetische variant van morfine. In de VS sterven jaarlijks ruim 70.000 mensen aan een overdosis van middelen die opioïde bevatten.

Purdue Pharma produceert een fractie van die middelen. Het bedrijf wordt in de VS wel gezien als een pionier. Met de zware pijnstiller OxyContin zou de verslavingscrisis in het land zijn begonnen.

In Nederland waarschuwde minister Bruins eerder dit jaar voor de stijging van het gebruik van oxycodon. Dat is ook een pijnstiller die opioïde bevat en op recept verkrijgbaar is.