Wekdienst 16/9: oefening op Scheveningse strand en dementie-campagne in ov

In het westen, midden en oosten van het land regent het geruime tijd en is het hooguit 14 of 15 graden. In het noorden wordt het snel droog en bij wat zon is het vanmiddag 17 graden. In het zuiden begint de dag ook droog, maar daar regent het vanmiddag of vanavond. Met 19 graden wordt Limburg het warmst. De komende dagen schijnt de zon geregeld en is het ongeveer 16 graden.