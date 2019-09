Opvallende koplopers na lage opkomst Tunesische presidentsverkiezingen

Twee anti-establishmentkandidaten lijken door te zijn naar de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen in Tunesië. De een is een jurist die onafhankelijk meedoet, de ander een mediamagnaat die vastzit op verdenking van witwassen.

Volgens de exitpolls gaat de 61-jarige hoogleraar recht Kais Saied nipt aan kop. De 56-jarige zakenman Nabil Karoui heeft volgens de polls iets minder stemmen, maar voldoende voor de tweede ronde.

De voorlopige uitslag van de eerste ronde wordt naar verwachting dinsdag bekend. In oktober is de eindstrijd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Nabil en Saied claimen alvast dat die strijd tussen hun gaat.

Saied heeft volgens nieuwszender Al Jazeera beslist geen grote verkiezingscampagne gevoerd. Dat heeft hij gemeen met zijn rivaal: Karoui mocht van de rechter alleen meedoen op voorwaarde dat hij geen campagne voerde vanuit de cel.

Onvrede

De opkomst zondag was lager dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Ditmaal kwam slechts 45 procent van de kiezers naar de stembus, tegenover 64 procent vijf jaar geleden. Volgens de kiescommissie was de opkomst vooral onder de jeugd laag.

Deze statistieken lijken te duiden op groeiende onvrede over de economische toestand in het land. Hoge werkloosheid en de stijgende kosten voor levensonderhoud waren twee van de grootste verkiezingsthema's.

Het was de tweede keer sinds de volksopstand in 2011 dat Tunesiërs een president mochten kiezen. Dat protest vormde destijds het begin van de zogenoemde Arabische Lente.