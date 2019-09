Zanger van The Cars, Ric Ocasek (75), overleden

Ric Ocasek, de oprichter en zanger van de Amerikaanse newwaveband The Cars, is overleden. Hij is zondag dood aangetroffen in zijn huis in New York. Volgens de politie is hij een natuurlijke dood gestorven. Ric Ocasek was 75 jaar.

Vorig jaar nog werd Ocasek opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Met The Cars scoorde hij in de jaren 70 en 80 hit na hit. Dertien keer haalde hij in eigen land de top-40. In Nederland lukte hem dat twee keer, met My Best Friend's Girl en Drive.

Dat is ook het bekendste nummer van de band. In 1985 werd Drive bij het benefietconcert Live Aid gebruikt bij een video over de hongersnood in Ethiopië. Live Aid-organisator Bob Geldof zei later dat het aantal donaties na vertoning van dat filmpje drastisch omhoog schoot. De plaat ging de wereld over en in totaal bracht de Drive Live Aid meer dan anderhalve ton op.