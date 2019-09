Dorpen op Zakynthos ontruimd vanwege natuurbrand

Op het Griekse eiland Zakynthos zijn twee dorpen ontruimd omdat er een grote natuurbrand woedt. Volgens de brandweer zijn uit voorzorg zo'n 300 bewoners en toeristen geƫvacueerd uit de plaatsen Keri en Agalas.

Mede door de harde wind is het vuur flink opgelaaid op het zuidelijke deel van het eiland. De dorpen zijn nog niet getroffen door de brand, maar volgens een woordvoerder van de brandweer komt het vuur nu wel dicht in de buurt van de bewoonde wereld. De verwachting is dat de harde wind op zijn vroegst pas morgen gaat liggen.

Ondertussen bestrijdt de brandweer het vuur op het populaire vakantie-eiland met ruim honderd brandweerlieden en 28 brandweerwagens. Gisteren zijn ook vier blusvliegtuigen en twee blushelikopters ingezet.

Ook op vasteland brand

Het eiland Zakynthos ligt ongeveer 300 kilometer ten westen van Athene. Ook in de regio Loutraki, op het vasteland, woedt een grote natuurbrand. In het gebied, dat zo'n 80 kilometer bij Athene vandaan ligt, is de brandweer de afgelopen 24 uur opgeroepen voor meer dan 70 branden.