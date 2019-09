Belangrijkste toneelprijzen voor Ramsey Nasr en Hannah Hoekstra

Ramsey Nasr kreeg de Louis d'Or voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn vertolking van Jude in de voorstelling Een klein leven van Internationaal Theater Amsterdam. De voorstelling gaat over de ontwikkeling van een vriendschap tussen vier mannen in New York. De hoofdpersoon, gespeeld door Nasr, is in zijn jeugd verwaarloosd en misbruikt en probeert dat voor zijn vrienden verborgen te houden.

"De aftakeling die Nasr in Een klein leven speelt, is bijzonder aangrijpend", aldus de jury. "Je ziet hoe de opeenstapeling van pijn in zijn lichaam gaat zitten. Een emotionele en indrukwekkende slijtageslag."

Het is de tweede keer dat Nasr de Louis d'Or wint. De eerste keer was in 2015.