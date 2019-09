Vuurwapen in wc gevonden na botsing tegen woning in Heerde

In Heerde zijn een man en een vrouw aangehouden op verdenking van het achterlaten van een vuurwapen in de wc. De twee waren kort daarvoor met een auto tegen een woning in de buurt aangereden en vervolgens weggelopen.

Het tweetal vroeg verderop of ze gebruik konden maken van de wc. Toen ze weer waren vertrokken, trof de bewoner het wapen aan en nam contact op met de politie.

Agenten hielden het duo aan en ook een derde verdachte die de auto had bestuurd. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Hoe de auto tegen het huis in Heerde kon botsen, is niet bekend.