Tunesiërs kunnen voor de tweede keer sinds opstand hun president kiezen

Tunesiërs kunnen vandaag hun stem uitbrengen bij de tweede presidentsverkiezingen sinds de volksopstand in 2011. De stembusgang wordt wereldwijd gezien als een test voor een van de jongste democratieën ter wereld.

Acht jaar geleden werd president Ben Ali na 23 jaar dictatoriaal bewind afgezet. Deze revolte werd gezien als het begin van de Arabische Lente die oversloeg naar andere landen in de regio. De eerste democratisch gekozen president van Tunesië, Essebsi, overleed in juli op 92-jarige leeftijd.

Geen favoriet

Er staan maar liefst 26 kandidaten op de kieslijst, onder wie twee vrouwen. Een uitgesproken favoriet is er niet: een van de opmerkelijkste kandidaten is de populistische mediamagnaat Nabil Karoui. Hij zit in de gevangenis op verdenking van het witwassen van geld en belastingontwijking, maar mocht van de rechter toch meedoen op voorwaarde dat hij geen campagne voerde vanuit de cel.

Ook premier Youssef Chahed doet mee, evenals oud-president Marzouki die destijds de afgezette Ben Ali verving. Als niemand van de kandidaten vandaag de meerderheid van de stemmen krijgt, komt er dit najaar een tweede ronde.

Aanslagen en bezuinigingen

In Tunesië heeft de president veel macht met directe zeggenschap over defensie, buitenlandse politiek en nationale veiligheid. Hij of zij krijgt een termijn van vijf jaar.

De democratie heeft Tunesië niet alleen maar voorspoed gebracht. Het land werd opgeschrikt door verschillende aanslagen door moslimterroristen. De economische problemen zijn groot, met een hoge jeugdwerkloosheid en veel inflatie. Vorig jaar gingen mensen in het hele land de straat op om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering.