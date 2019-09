Duizenden mensen op de been in Hongkong, Britse steun gevraagd

In Hongkong zijn opnieuw duizenden mensen op de been om te demonstreren voor democratische hervormingen en de vrijlating van arrestanten. Een bont gezelschap van betogers, variërend van gemaskerde mensen in het zwart tot families met kinderen, trekt door het winkelgebied van de stad. Sommige demonstranten hebben Amerikaanse en Britse vlaggen bij zich.

De demonstratie is formeel niet toegestaan: de politie weigerde een verzoek van demonstratiebeweging Civil Human Rights Front goed te keuren, maar daar trekken de betogers zich niets van aan. Toen de demonstranten in de buurt van het hoofdbureau van de politie kwamen, waarschuwde de politie dat de deelnemers bezig zijn met een illegaal protest.

In de buurt van het hoofdkwartier van het leger bestookte de politie demonstranten met traangas. Verder zijn er geen berichten van grootschalige schermutselingen. In het winkelgebied is het verkeer verstoord en hebben veel winkels de deuren uit voorzorg gesloten.

Britse hulp

Eerder vandaag gingen honderden mensen naar het Britse consulaat. Ze zongen het Britse volkslied God Save The Queen en riepen de Britten op om Hongkong te helpen en meer te doen voor de bevolking van de voormalige Britse kroonkolonie. Het is niet voor het eerst dat de betogers om buitenlandse hulp vragen: twee weken geleden en ook vorige week gingen de demonstranten naar de het Britse en het Amerikaanse consulaat.

Volgens de betogers heeft Groot-Brittannië de morele plicht om hen te beschermen: