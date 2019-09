Emmy voor Michael Jackson-docu Leaving Neverland

De film veroorzaakte ophef. Fans spreken van karaktermoord op hun idool. Anderen vinden juist dat Leaving Neverland seksueel misbruik bespreekbaar maakt. Radiozenders deden de muziek van Jackson in de ban.

De documentaire was vijf keer genomineerd, onder andere in de categorie Beste Montage. Regisseur Dan Reed zei na afloop van de uitreiking dat hij vooraf geen idee had of Michael Jackson schuldig of onschuldig was. Hij wilde vooral het verhaal van de twee slachtoffers vertellen.

Emmy's

De Emmy's zijn de prijzen voor de beste televisieprogramma's in de Verenigde Staten. Gisteravond werden vooral de technische prijzen uitgedeeld.

Winnaars waren onder meer het reisprogramma Anthony Bourdain Parts Unknown van de vorig jaar overleden kok Anthony Bourdain. Ook de animatie-serie The Simpsons viel in de prijzen.

De grote Emmy Awards-ceremonie, in aanloop naar het nieuwe tv-seizoen, wordt zaterdag pas gehouden.