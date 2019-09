Massagraf vol lichaamsdelen van tientallen mensen gevonden in Mexico

Forensische onderzoekers hebben de lichaamsdelen van zeker 44 mensen gevonden in een massagraf in het westen van Mexico. Het graf werd eerder deze maand ontdekt bij de stad Guadalajara, in de westelijke deelstaat Jalisco. Dat gebeurde nadat omwonenden hadden geklaagd over de stank, meldt de BBC.

De meeste lichamen in het graf waren in stukken gezaagd en de menselijke resten waren verdeeld over 119 zakken. De autoriteiten hebben de lichaamsdelen uitgezocht en zo bepaald hoeveel lichamen er in het graf lagen. In veel gevallen is nog onduidelijk wie de doden zijn.

Een lokale organisatie die naar vermiste mensen zoekt, wil dat de regering meer specialisten stuurt om iedereen te identificeren. Volgens de organisatie zijn er nu te weinig forensische onderzoekers om erachter te komen wie de doden zijn.

Drugskartel

Jalisco is de thuisbasis van een machtige en zeer gewelddadige drugsbende, het Cártel de Jalisco Nueva Generación. Eerder dit jaar werden op een andere plaats in de deelstaat al meer lichamen gevonden dan in het massagraf bij Guadalajara. Of het drugskartel ook verantwoordelijk is voor dit graf, is niet bekend.