Twee kinderen omgekomen bij woningbrand in Strijbeek

Bij een brand in een huis in Strijbeek, in Brabant, zijn twee kinderen om het leven gekomen. Volgens de politie konden de bewoonster en een derde kind de woning op tijd verlaten.

De brand woedde in een houten woning aan de Daesdonckseweg. Het huis is volgens de politie vrijwel volledig afgebrand. In de resten zijn twee stoffelijke overschotten ontdekt en de politie gaat ervan uit dat die van de kinderen zijn. De berging gaat lastig, omdat de woning niet meer stabiel is.

De kinderen lagen vermoedelijk te slapen toen de brand uitbrak in het huis. De politie had nog even de hoop dat de twee kinderen een nabijgelegen bos in waren gevlucht, maar nadat het eerste stoffelijke overschot was gevonden, hield de politie er sterk rekening mee dat beide kinderen niet uit de woning waren gekomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt vannacht nog technisch onderzoek gedaan. De familie van de slachtoffers krijgt medische en psychische zorg.