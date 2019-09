Politie geramd bij wilde achtervolging tussen Hilversum en Amsterdam

Een automobilist is na een achtervolging die in Hilversum begon, afgelopen nacht door de politie klemgereden in Amsterdam. Agenten wilden de bestuurder in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A1 controleren, maar hij sloeg op de vlucht.

Bij zijn poging om aan de politie te ontkomen, ramde hij tussen Hilversum en Amsterdam twee auto's. Op de A10 sloten meer politiewagens zich bij de achtervolging aan en werd gepoogd hem te stoppen.

In de Zeeburgertunnel in Amsterdam is geprobeerd de bestuurder klem te rijden. Dat mislukte, waarop de man een politiewagen ramde en op een andere politieauto inreed. De politie heeft de bestuurder vervolgens aangereden, waardoor hij de macht over het stuur verloor en aan het einde van de tunnel gearresteerd kon worden, meldt NH Nieuws.

Vier agenten hebben aangifte van poging tot doodslag tegen de automobilist gedaan. Twee medeweggebruikers deden aangifte van het verlaten van de plaats van het ongeval.